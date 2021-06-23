Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turizm bakanı ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylemiş

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendisine büyük tepki çeken ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylediğini aktardı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta başındaki konuşmasında “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” demişti.


‘Müzik yasağı‘ açıklamasına tepki yağmış, ‘#kusurabakıyoruz‘ etiketi uzun süre gündemde birinci sıraya oturmuştu. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilirken ‘pandemiyle alakası’ sorgulanıyor.

Dünya’dan Hüsniye Güngör’ün haberine göre Demirer, Ersoy’la görüştüğünü ve kendisinin izni olduğunu belirterek, yasağın kalkacağını duyurdu. Demirer şu ifadeleri kullandı: “Müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi.”

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