‘Müzik yasağı’na tepkiler Altun’u kızdırdı: Sahte bir yaşam tarzı tartışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müzik yasağı‘ açıklamasına gelen tepkileri ‘Eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri‘ olarak nitelendirdi.

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Dünkü kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” demişti.

‘Müzik yasağı‘ açıklamasına tepki yağarken ‘#kusurabakıyoruz‘ etiketi gündemde birinci sıraya oturdu. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilirken ‘pandemiyle alakası’ sorgulandı.

Altun, AA’nın aktardığı açıklamasında müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin, tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini ve Erdoğan’ın, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret ettiğini belirtti.

Altun, gelen tepkileri ‘manipülasyon‘ olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: “Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibariyle tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, Covid-19 salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur. Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00’e kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla ‘müziğin engellendiği’ şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur.“

Erdoğan’ın her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu, verdiği talimatla devletin ilgili kurumlarının salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmadığını ve bütün imkanlarıyla desteklediğini öne süren Altun, şöyle devam etti: “Bu gerçeğe rağmen siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir. Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir.”

Altun, tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edeceklerini ve ‘bu başarılı mücadeleyi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceklerini‘ bildirdi.