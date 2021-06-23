Diken

Yaramazlara biraz batar!

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasından bir hafta sonra yeniden tutuklandı.

Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan düşüp ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.


‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, geçen hafta ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Tahliyeye hem savcılık hem de Delen’in ailesi itiraz etmiş, Kaplan hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen infaz büro amirliği ekipleri, Kaplan’ı ‘ev hapsi’ için bildirdiği adreste dün akşam yeniden gözaltına aldı.

Geceyi emniyette geçiren Kaplan, bugün adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Karar yüzüne okunan Kaplan tutuklandı.

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Tahliye edilen sanık hakkında tutuklama kararı

Sanığın tahliyesine bir itiraz da Duygu Delen’in ailesinden: Annesi, ‘Daha kaç kez öldürecekler’ diye isyan etti

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliyesine itiraz

Duygu Delen’in ölümü: Tutuklu sanık Mehmet Kaplan serbest bırakıldı

Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişiye göre kazayla düşmesi mümkün değil

Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi

Duygu Delen’in ölümüne neden olmakla suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duygu Delen’in ölümü: Adli tıp raporunun sonuçları ortaya çıktı

Duygu Delen’in ölümü: Mehmet Kaplan’ın kanında uyuşturucu tespit edildi

Ön otopsi raporu: Duygu Delen’in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izi

17 yaşındaki Duygu’nun şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı tutuklandı

SON HABERLER

Polis, HDP’ye saldırının failine bu soruları neden sormadı?

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı basarak Deniz Poyraz adlı çalışanı öldüren Onur Gencer’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 17 sayfalık ifadeye Diken ulaştı. Saldırıyı planlı ve soğukkanlılıkla yaptığı anlaşılan Gencer bir yandan da ‘yalnız kurt’ imajı çizmeye çalışıyor. İfadenin bütününde polisin, Gencer’in bağlantılarını ortaya çıkaracak sorulara yoğunlaşmadığı dikkat çekiyor.

İktidarın iktisadi sıkışmışlık hali

Elde ekonomiyi hem döndürecek hem de finansal istikrarı koruyacak bir araç kalmadı. Küresel piyasalardaki iyimser hava dahi Türkiye’nin durumunu rahatlatmıyor; üstelik dışarıda kara kara bulutlar birikmeye başladı. Dış politikadaki ‘taviz verme karşılığı risk priminde yumuşama taktiği’ artık işe yaramıyor. İktidar bu ortamda bilindik stratejisi olan laik-dinci, Türk-Kürt, Sünni-Alevi ve merkez-çevre gibi ayrımlara oynuyor.