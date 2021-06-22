Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Tahliye edilen sanık hakkında tutuklama kararı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan’ın ‘ev hapsi’ kararıyla tahliye edilmesine itirazı değerlendiren 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.
Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, 16 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gaziantep başsavcılığı aynı akşam 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına itiraz edildiğini duyurmuştu.
AA’nın aktardığına göre 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı yerinde bularak, ‘mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına’ karar verdi.