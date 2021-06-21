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Yaramazlara biraz batar!

Sanığın tahliyesine bir itiraz da Duygu Delen’in ailesinden: Annesi, ‘Daha kaç kez öldürecekler’ diye isyan etti

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan’ın ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine başsavcılıktan sonra ailesi de itiraz etti.

Fotoğraf: AA

Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, 16 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gaziantep başsavcılığı aynı akşam 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına itiraz edildiğini duyurmuştu.


‘Karar dosya içeriğiyle örtüşmüyor’

AA’nın haberine göre tahliyeye ilişkin itiraz dilekçesini 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunan Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, kararın dosya içeriğiyle örtüşmediğini savunarak şöyle devam etti: “Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken, mahkemenin vermiş olduğu bu karar ne Türk yargı pratiğine uygun ne de hukuka uygun bir karardır. Biz birden fazla suçlamayla karşı karşıya bulunan bu sanığa verilen tahliye kararının geri alınmasını talep ediyoruz.”

Bilirkişilerin maktulün vücudundaki izlerin düşmeye bağlı oluşamayacağı, darba bağlı oluşabileceği yönünde raporları olduğunu ifade eden Akan şunları söyledi: “Biz yargı pratiği neyi gerektiriyorsa onu talep ediyoruz, farklı bir talebimiz yok. Biz adaletsiz bir durum istemiyoruz. Sanıkla ilgili net veriler olmasaydı zaten bizim böyle bir talebimiz söz konusu olmazdı ama dosyadaki bütün veriler, sanığın bu eyleminin cinayet olduğunu, diğer suçlamaların da vuku bulduğunu gösterdiği için bugün buradayız. Biz daha fazla mağduriyet oluşmaması için ve özellikle kadın cinayetine meyledecek insanların bu işten cesaret almaması için sanığın tekrar tutuklanması gerektiğini düşünüyorum.”

‘Adalet yerini bulsun’

Duygu Delen’in annesi Şenel Delen çocuğu için adalet istediğini belirterek, “İnanın çok kötüyüm, bizi bir kere daha öldürdüler. Daha kaç kere öldürecekler? Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece, cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir” dedi.

Baba Bülent Delen de adalete güvendiğini, gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.

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