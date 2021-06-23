Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşılanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 44 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 29,9, ikinci doz yapılan kişi sayısı ise 14,6 milyon.

Halihazırda hem Sinovac hem de BioNTech aşısı uygulanırken, yaş sınırı 25’e kadar çekilmişti.

Bugünkü bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca, “Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek” dedi.