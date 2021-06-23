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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan AKP’li belediyelere: İhaleleri canlı yayınlayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarından ihaleleri canlı yayınlamalarını istedi.

Fotoğraf: AA

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde AKP’li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, belediye başkanlarının vatandaşın arasında bulunması, sokaktan ve çarşıdan ayağını kesmemesi gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı, ‘sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceğinin son dönemde ortaya çıktığını’ belirterek “Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerini makam mevki sahibi yapmak değildir. Önceliğimiz, insanlığımıza hizmet etmek Türkiye’nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir. Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin.”

Cumhurbaşkanı, yerel yönetimlerin 2023’teki seçim sonuçlarını da etkileyeceğini kaydetti.

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