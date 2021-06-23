TÜİK, ‘pandemi yılı’ için ölüm verilerinin yayınlanmasını erteledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pandemi ile geçen 2020 yılına ilişkin ‘ölüm’ ve ‘ölüm nedeni’ istatistiklerinin yayınlanmasını erteledi.

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Normal takvime göre, bilgilerin yarın yayınlanması bekleniyordu.

TÜİK’in internet sitesinden konuya ilişkin bir erteleme duyurusu yapıldı. Açıklamada şöyle dendi: “Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020‘ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Türkiye’de ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi olmuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı son verilere göre, Türkiye’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 46 bin 293.

Bazı uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Covid-19 istatistiklerinde verilen ölüm sayılarıyla ‘gerçek’ rakamlar arasında uyumsuzluk olduğunu savunmuştu. Hatta bu tür bir uyumsuzluğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dile getirmiş, bakanlığın 92 can kaybı açıkladığı gün sadece İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalık’tan 164 ölüm kaydedildiğini belirtmişti. Bunu savunanlara göre pandemi döneminde ortalamaların çok üstünde ölüm sayılarına ulaşılmasına rağmen, bu bakanlığın verdiği tablolara yansımadı.

Dile getirilen ikinci bir uyumsuzluksa, ölüm nedenleriyle ilgiliydi. ‘Corona’dan ölenlerin bazılarında ölüm nedeni olarak ‘bulaşıcı hastalık’ gösterilmediği ‘doğal ölüm’ ifadesinin kullanıldığı öne sürülmüştü.