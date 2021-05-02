Ölüm Covid-19’dan, rapor ‘doğal ölüm’den

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, iki gün önce Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşinin raporuna ‘Bulaşıcı olmayan doğal ölüm’ yazıldığını aktardı: “Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da. Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmesini de hiç anlamıyoruz.”

Küçükşahin, kardeşi Cemal Küçükşahin’in ölüm raporunu Twitter hesabından paylaştı.

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6- Elimize verilen şu raporu da dikkate sunuyorum pic.twitter.com/oOyAjc7QXX — Şükrü KÜÇÜKŞAHİN (@Sukrukucuksahin) May 2, 2021

‘Nefes sorunu yaşadı, entübe edildi’

Kardeşinin Covid-19’dan ölmesine rağmen rapora ‘doğal ölüm’ yazıldığına dikkat çeken Küçükşahin süreci şöyle anlattı: “Canımızı kaybettik, nasıl mı? Covid testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika.”

Pozitif teste rağmen ‘doğal ölüm’

Daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikayeti bulunmayan kardeşinin testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettiğini yazan Küçükşahin şöyle devam etti: “Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, ‘Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)’ diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; neden bu aldatmaca?”