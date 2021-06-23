İmamoğlu: Boğaziçi’nde bursları kesilen öğrencilerin devlet kapısı İBB’dir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Efendim, neymiş; ‘Boğaziçi Üniversitesi’nde hakları yendiği için bursları kesilmiş.’ Kaç öğrencinin bursu kesilmişse, onların devlet kapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Gelsinler; biz oradayız” dedi.

Fotoğraf: İBB

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 2’nci yıldönümünde konuşan İBB başkanı, “İstanbul’da, adil eğitim fırsatı sunacağız dedik. Eğitim konusu, bizim en öncelikli alanımız oldu. 100 bin ilkokul öğrencimize, aylık 300 liralık eğitim yardımı veriyoruz. Tarihinde ilk defa, 65 binden fazla üniversite öğrencimize, yıllık 3 bin 200 liralık eğitim desteği sağladık” dedi.

“Bugün, bu aziz şehirden tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük konusunda ilham kaynağı olan bir iradenin sergilendiği günün ikinci yıldönümü” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “31 Mart İstanbul seçimlerini kaybettikleri gerçeğini hazmedemeyip, kurum ve kuralları bertaraf ederek seçimleri tekrar ettirenlerin içine düştüğü durum ibretliktir. Aynı zarftan çıkan dört oy pusulasından yalnızca birinin hileli olduğu gibi, akıl ve edep dışı bir yalanı hakikatmiş gibi yutturmaya çalışanlar; seçimi iptal ettirmek için her gün yeni bir yalan, yeni bir bahane üretenler; ‘çünkü çaldılar’ iftirasını atanlar, şimdi o günleri unutturmak çabasındalar. Dün, vatandaşın iradesini iptal ettirmeye gayret edenler, bugün ellerinden gelse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iptal ettirecekler.”

“Bir yandan çevreyi koruyup geliştirerek sürdürülebilir yaşam kalitesine yatırım yapıyoruz. Bir yandan bu şehri ihanetten koruyoruz” diyen İBB Başkanı, Kanal İstanbul’u kast ederek, İstanbul’u ‘beton kanal diye saçma sapan bir ihanetten koruduklarını, korumaya da devam edeceklerini’ söyledi.