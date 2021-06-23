Pandemide milyonlar milyoner oldu

Pandeminin neden olduğu ekonomik zarara rağmen 2020’de 5 milyondan fazla kişi milyoner oldu.

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Credit Suisse araştırmasına göre birçok yoksul daha da yoksullaşırken, dünyada milyonerlerin sayısı 5,2 milyon artarak 56,1 milyona yükseldi.

2020’de, tarihte ilk kez dünyadaki yetişkinlerin yüzde 1’den fazlası ‘milyoner‘ sıfatına sahip oldu. Borsaların toparlanması ve yükselen ev fiyatları servetlerini artırmada rol oynadı.

Bankanın yıllık hazırladığı Küresel Servet Raporu’nda, servet yaratımının pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan ‘tamamen ayrı’ göründüğüne işaret edildi.

Raporun yazarı, ekonomist Anthony Shorrocks, pandeminin küresel piyasalar üzerinde akut kısa vadeli bir etkisi olduğunu ancak bunun Haziran 2020’nin sonuna kadar büyük ölçüde tersine döndüğünü belirtti.

5,2 milyon yeni milyonerin neredeyse üçte biri ABD’den. Ülkede milyoner sayısı 1,7 milyon artarak 22 milyona yükseldi. ABD’yi 633 bin yeni milyonerle Almanya izledi. Milyonerlerini en çok artıran diğer ülkeler sırasıyla şöyle Avustralya, Japonya, Fransa, Britanya.

2020’de küresel servet toplamda yüzde 7,4 artarak 2020’de 418,3 trilyon dolara ulaştı.