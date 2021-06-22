Gelir eşitsizliği artıyor, zirve İstanbul’un

Pandemi döneminde gelir eşitsizliği Türkiye genelinde daha da arttı. Ekonominin kalbi İstanbul gelir eşitsizliğinin de başkenti konumunda.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’ araştırmasına göre Türkiye genelinde gelir eşitsizliğini ifade etmek için kullanılan ‘P80/P20 oranı’ 8,0. Bu aynı zamanda son sekiz yılın en yüksek seviyesi.



İstanbul’da bu oran 8,6. Megakenti 7,2 ile Akdeniz ve 6,8 ile Batı Anadolu bölgeleri izliyor.

‘P80/P20 oranı’, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölgeler ise 4.6 ile ‘Doğu Marmara‘, 5.8 ile ‘Doğu Karadeniz‘ ve ‘Orta Anadolu.’