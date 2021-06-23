Boğulmak üzere olan kadını kurtarmaya diye gittiler; seks oyuncağı çıktı

Japonya’da, arama kurtarma ekibinde çalışan bir grup dalgıç boğulmak üzere olan bir kadını ‘kurtardı.’ Ancak sudan çıkardıkları kadının bir şişme bebek olduğunu anlaşıldı!

Fotoğraf: Twitter

Ülkenin sahil kenti Hachinohe’de yaşayan, 270 binin üzerinde takipçisi olan YouTuber Natsuki Tanaka, yaşanan paniği görüce ‘gerçek bir kurtarma operasyonuna’ tanık olduğunu sandı. İhbar üzerine arama kurtarma ekibi gelmiş ve dalgıçlar suda hareketsiz yatan kadını çıkarmak için denize girmişti. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorlardı.

O sırada kayıt yapan Tanaka, boğulan bir kadının cansız bedeninin sahile vurduğunu düşündü; yaşıyor olduğu konusunda pek ümidi yoktu. Ancak, sudan çıkarılan bir seks oyuncağından ibaretti. Onu görenler bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu sanıp ‘yanlış alarm’ vermiş, polis, ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerini oraya yığmıştı.

Yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşan, “Neyse ki yetişkin şişme bebek güvenli bir şekilde sudan çıkarıldı” diyen Tanaka, seks oyuncağının nereden geldiğini, neden suya atıldığını bilmediğini söyledi. Ve, ekledi: “Birinin boğulma tehlikesi geçirmediğine ve ölmediğine kurtarma operasyonuna şahit olan hepimiz çok sevindik.”