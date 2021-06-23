Mersin’deki ‘çikita’ kolilerinden yarım ton kokain daha çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokaine el konduğunu duyurdu.

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Muş, Twitter’daki paylaşımında, “Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Gümrük Muhafaza’nın açıklaması şöyle: “Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador’dan Mersin’de bir limana getirilen beş konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alındı ve riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş adet adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı.”

Mersin Limanı’nda bir hafta önce de Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden 1 ton kokain çıkmış, bunun şimdiye kadar tek seferde el konan en yüksek miktar olduğu belirtilmişti.