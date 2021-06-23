Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mersin’deki ‘çikita’ kolilerinden yarım ton kokain daha çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokaine el konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Muş, Twitter’daki paylaşımında, “Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.


Gümrük Muhafaza’nın açıklaması şöyle: “Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador’dan Mersin’de bir limana getirilen beş konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alındı ve riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş adet adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı.”

Mersin Limanı’nda bir hafta önce de Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden 1 ton kokain çıkmış, bunun şimdiye kadar tek seferde el konan en yüksek miktar olduğu belirtilmişti.

‘Çikita’ kolilerinden 1 ton kokain çıktı

SON HABERLER

Polis, HDP’ye saldırının failine bu soruları neden sormadı?

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı basarak Deniz Poyraz adlı çalışanı öldüren Onur Gencer’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 17 sayfalık ifadeye Diken ulaştı. Saldırıyı planlı ve soğukkanlılıkla yaptığı anlaşılan Gencer bir yandan da ‘yalnız kurt’ imajı çizmeye çalışıyor. İfadenin bütününde polisin, Gencer’in bağlantılarını ortaya çıkaracak sorulara yoğunlaşmadığı dikkat çekiyor.

CHP’li vekiller kadına şiddet komisyonundan bezdi

CHP milletvekilleri üyesi oldukları TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekildi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Bizim için bu komisyonun işlevi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade, iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektir” dedi.