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Yaramazlara biraz batar!

‘Çikita’ kolilerinden 1 ton kokain çıktı

Mersin Limanı’nda el konulan 1 ton kokain Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden çıkmış.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un duyurduğu operasyonla ilgili valilik açıklama yaptı.


Açıklama şöyle: “Ekvador ülkesinden Mersin Limanı’na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, il emniyet müdürlüğü ve gümrük muhafaza müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir.”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter’da “Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır” demişti.

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