‘Çikita’ kolilerinden 1 ton kokain çıktı

Geçtiğimiz hafta IMF yönetimi, Türkiye ekonomisine dair yıllık raporunu yayınladı…

Hem içeride hem de dışarıda Türkiye’ye ilişkin beklentiler artık hep olumsuz. Ötesi ekonomi yönetimi eninde sonunda bu beklentileri bir şekilde hep haklı çıkarıyor. Hala bilinmeyense bir sonraki şokun ne zaman ve ne şiddette yaşanacağı ile olası siyasi sonuçları.