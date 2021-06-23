Kuraklık nedeniyle kıtlığın eşiğindeki ülke: Halk çamur ve toprak yiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Afrika ülkesi Madagaskar’da kuraklık nedeniyle halkın açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

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Ülkeyi ziyaret eden BM Dünya Gıda Programı’nın icra direktörü David Beasley, acilen yardım edilmediği takdirde, son 40 yılın en ağır kuraklık koşullarının etkisindeki Madagaskar’da yarım milyonu aşkın kişinin çok yakında kıtlıkla boğuşacağının altını çizdi. 800 bin kişinin daha risk altında olduğunu vurguladı.

Bir deri bir kemik çocukları ve yiyecek bir şey olmadığı için toprak, çamur ve kaktüslerin çiçeklerini yiyen aileleri görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü anlatan Beasley, “Bu, maalesef dünyanın unuttuğu bir bölgede yaşanan büyük bir trajedi” dedi.

Varsıl ülkelerin yardım etmek gibi bir ahlaki sorumlulukları bulunduğunun altını çizen Beasley, kuraklık nedeniyle tarım yapılamadığını ve çok sayıda ailenin göçe zorlandığını da sözlerine ekledi.