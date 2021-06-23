Peker’den Soylu’ya: Al sana suç duyurusunda bulunuyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Al sana suç duyurusunda bulunuyorum” diyerek Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’yı ‘gözaltına aldırmasını’ istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Twitter paylaşımında Soylu’ya seslenen Peker, Karaca hakkında şunları söyledi: “Bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da fetöcü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.”

Peker ne demişti?

SBK Holding’in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz ‘kara para aklama’ suçlamasıyla hem Türkiye hem ABD’de soruşturuluyor. Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı. İşadamı, ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın iadesi için hukuki süreci başlatan ABD’de, Korkmaz, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis, suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20’şer yıla kadar hapis, yargıyı ve soruşturmayı engelleme suçundan da beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılık suçlu bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”