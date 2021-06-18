Peker: Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘yüksek güvenlik riski taşıdığı için video paylaşımı yapamadığını’ söyledi.
Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.
Twitter paylaşımında Halk TV programcısı Özlem Gürses’e seslenen organize suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak Twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus. Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.”
Peker, başka bir paylaşımında ise Interpol tarafından aranmadığını söyledi.