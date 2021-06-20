Peker’den ‘sezon finali’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker uzun bir aradan sonra 10’uncu videosunu yayınladı. Peker, “15 gün sonra can riskimle ilgili bir değerlendirme yapılacakmış. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenmesinin ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı. Peker, dokuzuncu videosunu 6 Haziran’da yayınlamıştı.

Organize suç örgütü lideri, 13 Haziran’da perşembe ve pazar günü birer video daha yayınlayacağını duyurmuş, ancak bulunduğu yerin saptanması üzerine önce uzun bir yolculuğa çıkacağını, sonra da yeni videoları ertelediğini belirtmişti.

Videoları erteleyip 24 saattir tweet de atmayınca sosyal medyada Peker’in yakalandığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

24 saati aşkın sessizliğini bozan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘kaldığı mekana geri geldiğini’ söylemiş ve “Güvenli ortam oluşturamadım, bu yüzden videoyu yayınlayamayacağım” demişti.

Organize suç örgütü lideri, 18 Haziran’daki paylaşımda ise “Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak Twitter kullanmama şu an için izin veriliyor” demişti.

Peker, 19 Haziran’daki paylaşımında ise , ‘en üst derecede suikaste uğrayacağı’ yönünde bilgiler olduğu için video çekemediğini, 15 gün sonra ‘durum değerlendirmesi’ yapacağını ifade etmişti.

Bugün, ise ‘bulunduğu ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğu görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlaması konusunda mutabık kaldıklarını’ bildirmişti.

‘İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz’

Organize suç örgütü lideri, YouTube üzerinden yayınladığı altı dakikalık videoda özetle şunları söyledi:

*Bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm veya cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu vesileyle bu kısa videoyu çekme zorunluluğu hissettim.

*Öncelikle şunu söylemek isterim. Video çekmeme konusu benim fikrim veya düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben yani şahsım kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım.

*Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulama da bu yöndeymiş. Ancak ben, kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimizin veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için ricada bulundum; videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı.

*Biz akid yaptık. Ne üzerine akid yaptık. Bunu önceki videolarda uzun uzun konuştuk. Ben verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Sizin de dönemeyeceğinizi biliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Hepsini deli edeceğim.

*Benim için endişelenenlere şunu söylemek isterim: Ben henüz çocukken hayaller kurardım. Bir hamakta yatarken meltem rüzgarı esiyor… Kafamda hasır bir şapka.. Meyva kokteyli içiyorum.. Ben hayallerimi devamlı, melteme göre ayarlarken maalesef hayat bana hep kasırga olarak, poyraz olarak, fırtına olarak geldi. Ben de tüm duruşumu kasırgaya, fırtınaya, poyrazlara göre ayarladım. Bu sebeple içiniz rahat olsun.

*Biliyorum bir çoğunuzun morali çok bozuk. Yaşadığınız şartlar, yaşadığınız imkansızlıklardan dolayı ancak böyle durumlarda ben hep şöyle yapardım. Benden çok daha kötü kadere sahip insanların hayatlarını incelerdim.

*Bunların bir tanesi.. Cezaevindeyken okumuştum ‘Sistemde 50 Yıl’ diye.. İskoçya’da 14-15 yaşlarındayken küçük bir suçtan dolayı hem kriminal bölümü olan hem hastane hem cezaevi olan bir yere giriyor. Daha sonra orada birkaç kere de kavgaya karıştığı için cezası devamlı uzatılıyor. Sonra görevliler bakıyorlar zeki bir adam çok güzel sistem kurabiliyor. Onu oradaki kantin gibi bir yere veriyorlar. O kantinde de usulsüzlükler dönüyor ve bunu çalıştırarak oradan devamlı para kazanıyorlar. Sistem hep böyle işliyor. Dünyanın neresi olursa olsun.

*Oradaki adam devamlı olumsuz rapor yazıldığı için ömür boyu orada kalma şeyi veriliyor. Aradan 50 yıl geçiyor.. Bir tane kadın. Yardım kuruluşları oluyor ya.. Hastaneye gidiyorlar, orada bu adam ve kadın birkaç kelime konuşuyor. Sonra bakıyor bu adam psikolojisi bozuk değil. Ayrıca dahi gibi zeki bir adam. O kadının kefil olmasıyla oradan çıkıyor. Daha sonra evleniyorlar.

*Şimdi bu adamın durumu ne biliyor musunuz? İskoçya’da İngiltere’nin en büyük üniversitelerinde konferanslar veriyor öğrencilere. Sistemdeki aksaklıkları anlatıyor ve bu adam otobiyografi olarak kendi hayatını yazıyor. Jimmy Laing. Bu kitap şu anda hukuk üniversitelerinde tamamlayıcı kitap olarak öneriliyor.

*Böyle kötü bir kaderiniz de olabilirdi böyle kötü bir hayatınız da olabilirdi. Bu sebeple her ne olursa olsun umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umut hırsızlarımıza umudumuzu çaldırmamalıyız.