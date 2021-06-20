Peker bugün video yayınlayacakmış

Organize suç örgütü lider Sedat Peker, bugün video yayınlayacağını duyurdu.
Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.
Söz konusu haberi Twitter paylaşımında duyuran organize suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım.”
Peker, dünkü paylaşımında ‘en üst derecede suikaste uğrayacağı’ yönünde bilgiler olduğu için video çekemediğini, 15 gün sonra ‘durum değerlendirmesi’ yapacağını ifade etmişti.