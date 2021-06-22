Peker: Yakalanan kokainlerin orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağım

Organize suç örgütü Sedat Peker, ‘Türkiye’de yakalanan kokainlerin orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını’ söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Peker, Twitter paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ele geçirilen kokain açıklamaları’na atıfta bulunarak şunları kaydetti: “Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini, bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım. Bunları yapanlar kim mi? Tabi ki süslü sülüye yakın grupların elemanları.”

2-…bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım. Bunları yapanlar kim mi? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 22, 2021