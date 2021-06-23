Bitcoin 28 bin dolardan geri döndü

Çin’den gelen olumsuz haber akışıyla dün, yılbaşından beri ilk kez 30 bin doların altına inen Bitcoin, gelen tepkiyle bugün 34 bin dolarlı seviyelere geri döndü.

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Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.

BTC, Çin’in bitcoin madencilerine getirdiği yasak nedeniyle ise hafta başından beri yeni bir düşüş dalgasına başlamış ve dün 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin fiyatı bu bölgeden gelen tepkiyle bugün 34 bin 444 dolara kadar ulaşmayı başardı.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da BTC’deki düşüşle 1700 dolarlı seviyeleri görmesinin ardından bugün 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı

225 dolara kadar inen BNB, 290 doları zorlarken, Ripple 0,63 dolar, Doge ise 0,21 dolar bölgesinden işlem görüyor.