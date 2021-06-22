Bitcoin ocaktan beri ilk kez 30 bin doların altını gördü

Çin’in kripto madenciliğine yönelik getirdiği yasaklar sonrası Bitcoin 30 bin doların altını gördü.

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Bitcoin’de hafta başından bu yana kayıp yüzde 20’ye yaklaştı. BTC, saat 15:00 itibariyle ocak ayından beri ilk kez 29 bin dolarlı seviyelere kadar düştü. Yıl başından bu yana hala yüzde 12 yukarıda olan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin’le birlikte başta Ethereum olmak üzere diğer altcoinlerde de önemli fiyat düşüşleri gözlemlendi.

ETH, BTC’nin 30 bin altı gördüğü saat diliminde 1750 dolarlı seviyelere kadar çekilmiş durumda.

BNB 235, Doge 0,17, Ripple ise 0,53 dolardan işlem görüyor.

Madenciler taşınıyor

Çin’de yerel yönetimlere kripto para madenciliğini tamamen engelleme emri verilmesinin ardından madencilerin ekipmanlarını ABD’ye taşımaya başladığı öğrenildi. Mevcut bitcoin madenciliği faaliyetlerinin yarısından fazlası Çin’de bulunuyordu.