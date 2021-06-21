Kripto paralar Çin etkisiyle yeni haftaya sert düşüşle başladı

Kripto paralar, Çin’de kripto para madenciliğine yeni yasakların gündeme gelmesi ve ülkenin en büyük üçüncü bankasının işlem yasağı getirmesinin ardından haftaya sert düşüşle başladı.

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Çin Tarım Bankası’nın işlem yasağı kararı, Çin’de hükümetten gelen kararların ardından bir banka tarafından atılan ilk adım olması bakımından önem taşıyor.

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamıştı. Yetkili finans kurumlarıysa, bitcoin madenciliğine yönelik kısıtlama çağrıları yapmıştı.

Cambridge Üniversitesi tahminine göre nisan ayı itibariyle dünyada Bitcoin madenciliğinin de yüzde 65’i Çin’de gerçekleşiyor.

Olumsuz haberlerin ardından Bitcoin, sabah saatleri itibariyle 32 bin 226 dolara kadar çekildi. Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da kısa süre içinde yüzde 10’dan fazla düştü. ETH, 1961 dolarlara kadar indikten sonra gelen tepkiyle 2 bin doların biraz üzerine çıkmayı başardı.

Yeni hafta itibariyle BNB 318 dolar, Ripple 0,69 dolar, Doge ise 0,25 dolardan işlem görüyor.