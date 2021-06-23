İBB, yarım kalan hattı Fransız kredisiyle tamamlayacak

İstanbul Büyüşehir Belediyesi (İBB) ile kısa adı AFD olan Fransız Kalkınma Ajansı arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon avroluk (956,4 milyon lira) ön protokol imzalandı. Finansman desteği iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli.

Fotoğraflar: İBB

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, önceki idarenin 2016’da başlatıp süresinde bitiremediği tramvay hattında finansman sorunlarını çözerek yapım sürecini hızlandırılmıştı. Hattın 9 kilometre ve 12 istasyondan oluşan ilk ilk etabı Cibali-Alibeyköy, 1 Ocak 2021’de açılmıştı.

Hattın Eminönü’ne kadar uzatılması için çalışmaları sürdüren İBB ile AFD arasında, finansman desteği sağlanması amacıyla ön protokol imzalandı. Hattın Balat’taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza törenine İmamoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli katıldı.

Şimdiye kadar beş projeye 450 milyon avro

Başkonsolos Gauvin, İBB ve AFD arasındaki işbirliğine katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İBB’nin, Türkiye devletinden sonra AFD’nin fonlarıyla desteklenen en büyük yararlanıcı olduğu bilgisini paylaşan Marcelli şunları söyledi: “AFD şehirlerin mali özerkliğini desteklemektedir. Şu ana kadar İBB’nin toplamda 450 milyon avro tutarında beş ulaşım projesini finanse etmiştir. Bu finansal ortaklığa, ekiplerimiz arasında örnek bir işbirliği eşlik etmektedir. AFD, ayrıca Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile işbirliğine hazırdır.”

İmamoğlu ise “Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; iki yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli” dedi. Şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizen İBB başkanı şöyle konuştu: “Böylece, bu kabiliyetli anlayışla, uygun maliyetli finansman bulabilme yolculuğudur bugün ortaya koyduğumuz başarı. Bu iş birliğinden dolayı da AFD’ye teşekkür ediyorum… Avrupa’nın önemli bir parçası olan Türkiye’mizin ortaya koyacağı her yatırımın, elbette ki evrensel değerlere uygun düşmesi ve bu anlamda da iyi bir iş birliği zemini oluşturmamız şarttır.”

Aralık 2022’de bitecek

İmamoğlu, iki istasyondan oluşan 1,1 kilometrelik hattın Cibali-Eminönü arasında kalan kısmını, Aralık 2022’de açacaklarının müjdesini verdi. Bu bölümün Unkapanı köprülü kavşağının yeniden yapılması ve Eminönü Meydan düzenlemesiyle birlikte planlandığının altını çizen İmamoğlu şunları söyledi: “Tramvay hattı tamamen hizmete alındığında, hat çevresinde yaşayan yaklaşık 150 bin kişinin sürdürülebilir ulaşım ağına erişimi kolaylaşmış olacak. Günlük yaklaşık 80 bin kişiye hizmet verecek. Proje sayesinde 30 yılda yıllık 11 bin 500 ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilecek.”

93 milyon avro tutarındaki finansman, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinin inşaatı ve elektromekanik sistemlerinin yerleştirilmesi için kullanılacak.

20 tren alınacak

20 tren alınacak ve hattın kalan 1,1 kilometresi tamamlanacak. Törende, tramvay hattının, halihazırda Haliç kıyısı boyunca çalışan otobüs, minibüs hatları ve araba ulaşımına kıyasla daha kaliteli, verimli ve çevreyi koruyan bir alternatif sunacağı belirtildi.