Diken

Yaramazlara biraz batar!

200 yıllık Ermeni kilisesi definecilerin hedefinde

Kayseri’deki 200 yıllık Surp Toros Ermeni Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edilirken, bakımsız görüntüsü dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: DHA

Melikgazi ilçesindeki Tavlusun Mahallesi’nde bulunan kilisenin duvarlarının sprey boyayla boyandığı görüldü. Kilisenin bir odasında ise 2 metrelik bir çukur var. Bu çukur, defineciler tarafından kazılmış.


Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, yurt dışından gelenlerin kiliseyi görmek istediğini, kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Çoğu yerlerin restorasyonu yapılmışken, Tavlusun bölgemizdeki tarihi yapıların da aynı şekilde restore edilmesini istiyoruz” dedi.

Muhtar, belediyenin çevre güvenliğini aldığını, yapıyı koruma altına almaya çalıştığını, emniyetin de sıklıkla denetim yaptığını belirterek, “Yalnız definecileri tutmak mümkün olmuyor. Hangi tedbiri alırsanız alın defineciler buraya yine zarar veriyor” ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi kilisenin özel mülk olması nedeniyle restorasyonunun yapılamadığını bildirdi.

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