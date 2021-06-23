Postacı, küçük kızın ‘cennetteki babası’na yazdığı mektubu sahibine ulaştırdı

Britanya’da bir postacı, sekiz yaşındaki çocuğun, kaybettiği babasına hitaben yazarak ‘cennet’e postaladığı mektubu çöpe gitmesine engel olarak annesine ulaştırdı.

Fotoğraf: BBC

Leicester şehrinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen postacının duyarlı davranışı küçük kızın annesini duygulandırdı.

Postacılar tarafından toplanmak üzere posta kutusuna atılan gönderilerin arasında mektubu bulan adam, amirinden izin alarak çocuğun ailesini aramaya karar verdi.

Kendisi de yakın zamanda babasını kaybeden postacı, üstünde pulu ve adresi olmadığından mektubun transfer merkezinde çöpe atılacağından endişe ettiğini anlattı.

Mektubun fotoğrafını Facebook’tan paylaşan postacıya binlerce yorum yazıldı. Kısa sürede çocuğun annesi Sarah Tully’ye ulaşan postacı mektubu açılmamış halde iade etti.

Çok şaşırdığını ve duygulandığını anlatan anne kızının henüz dört aylıkken babasını kaybettiğini söyledi. Kızının zaman zaman babasını ne kadar sevdiğini ve özlediğini anlatan mektuplar yazdığını ifade eden Tully, mektubu ve sosyal medyada yazılan duygusal mesajları büyüdüğünde kızına vermek üzere saklayacağını belirtti.