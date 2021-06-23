Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1 Temmuz’da başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 12’nci Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne 1-11 Temmuz’da İstanbul Arkeoloji Müzeleri evsahipliği yapacak.
AA’nın haberine göre müze bahçesinde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenecek festivalin açılışı, 1 Temmuz’da ‘gala konser’le yapılacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 15 solistin sanatseverlerle buluşacağı konserde Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, Massenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi bestecilerin eserleri seslendirilecek. Orkestra şefliğini Can Okan üstlenecek.
Festival biletlerine ‘www.biletinial.com’ internet adresi üzerinden ulaşılabilir.