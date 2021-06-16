Akşam Postası / 16 Haziran 2021

‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasının başladığını duyurdu.

Fitch Türkiye’nin büyüme beklentisini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, martta yüzde 6,7 olarak açıkladığı 2021 yılı Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Konut fiyatlarındaki artış yine rekor kırdı

Türkiye’deki konut fiyatlarının değişimini gösteren ‘Konut Fiyat Endeksi (KFE)’, nisanda yüzde 32,4 arttı. Bu aynı zamanda henüz bir ay önce kırılan rekorun da tazelenmesi anlamını taşıyor.

Beş hakimin karşı oyuyla: AYM’den İletişim Başkanlığı’na kişisel verilere erişim yetkisi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na tüm kamu kurum ve kuruluşlarından kişisel veri alabilme yetkisi tanıdı.

Peker, şimdi de Cem Küçük’ü hedefine aldı: Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Paramount Hotel’de (Royal Palace) ücretsiz kaldığını öne sürerek fatura göstermesini istedi.

Gazeteci Ağırel: İşadamı Korkmaz 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’le yaptığı telefon görüşmesinde maaşa bağladığı 12 gazetecinin ismini verdiğini söyledi.

Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgan adli kontrolle serbest

Şişli’deki Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman, bir yıl tutuklu kalmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkentte ‘aranan’ 1736 kişi yakalandı: 316 tutuklama

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1736 kişi yakalandı.

Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişi, ‘psikolojik otopsi’ istedi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili tutuklanıp dava açılan Mehmet Kaplan’ın (20) bugünkü duruşmasında bilirkişi raporu hazırlayan isimlerden Prof. Dr. Hakan Kar, olayın ‘intihar mı, cinayet mi’ olduğunun belirlenmesi için psikolojik otopsi yapılmasını önerdi.

Asiltürk, Saadet yönetimini topa tuttu; partiden yanıt gecikmedi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ‘millet ittifakı’nı destekleyen partinin ‘bulunduğu konumu’ eleştirirken, yeni bir teşkilat kurulması gerektiğini ifade etti. Parti tepki gösterdi.

Erdoğan: Hamdolsun; Akşener: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinin ardından ‘Ermeni soykırımı’ kararı için, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” demesi eleştirdi.

‘Diyanet’ soruşturmasında iddianame: Baro yöneticilerine iki yıl hapis istemi

Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Hacze giden avukata silahlı tehdit

İzmir’de haciz işlemi sırasında avukat Ege Ogeday Burduroğlu’nun başına silah dayayan şüpheli gözaltında.

İmamoğlu duyurdu: Metroya internet yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroda internet erişimi sağlanacağını duyurdu.

Pegasus’tan seferlerin aksamasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarının İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

‘Çikita’ kolilerinden 1 ton kokain çıktı

Fotoğraf: AA

Mersin Limanı’nda el konulan 1 ton kokain Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden çıkmış.

180 saniyede 130 bin liralık soygun

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir bilgisayar tamircisinin dükkanına giren dört kişi, üç dakikada 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan turiste 7 milyon dolar ödedi

Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb, ABD’nin New York kentinde tecavüze uğrayan bir turiste 7 milyon dolar (59,63 milyon lira) ödedi.

MacKenzie Scott yardım kuruluşlarına 2,7 milyar dolar bağışladı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi, ABD’li yazar MacKenzie Scott 286 yardım kuruluşuna 2,7 milyar dolar (23,03 milyar lira) bağışladı.

Ronaldo Coca-Cola şişelerini kenara itip su önerdi; şirketin değeri 4 milyar dolar eridi

Fotoğraf: Guardian

Euro 2020’de, dün akşam ülkesi Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği F gurbu maçında iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’nın hisselerini düşürdü!

Torununun torununun çocuğunu gördü

Toni-Leigh, Chyrel, Mary, kucağında Nyla, Rose ve Carrie. Fotoğraf: BBC

İskoçya’da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall, torununun torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı, üç haftalık Nyla Ferguson ise en genç ferdi. Ülke basınına göre altı kuşağın bir arada olduğu tek aile onlar.

Annesini öldürüp ‘yiyen’ kişiye 15 yıl beş ay hapis

İspanya’da, annesini öldürüp cansız bedenini parçalara ayırıp yediği gerekçesiyle yargılanan kişi 15 yıl beş ay hapse mahkum edildi.