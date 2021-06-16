Akşam Postası / 16 Haziran 2021

‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasının başladığını duyurdu.
Rus aşısı iki haftaya devrede
Delta varyantının belirtilerine dikkat; farkında bile olmayabilirsiniz
Almanya’da sırasını beklemeden aşı olan belediye başkanı görevden alındı
Fitch Türkiye’nin büyüme beklentisini düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, martta yüzde 6,7 olarak açıkladığı 2021 yılı Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Konut fiyatlarındaki artış yine rekor kırdı
Türkiye’deki konut fiyatlarının değişimini gösteren ‘Konut Fiyat Endeksi (KFE)’, nisanda yüzde 32,4 arttı. Bu aynı zamanda henüz bir ay önce kırılan rekorun da tazelenmesi anlamını taşıyor.
Beş hakimin karşı oyuyla: AYM’den İletişim Başkanlığı’na kişisel verilere erişim yetkisi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na tüm kamu kurum ve kuruluşlarından kişisel veri alabilme yetkisi tanıdı.
Peker, şimdi de Cem Küçük’ü hedefine aldı: Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Paramount Hotel’de (Royal Palace) ücretsiz kaldığını öne sürerek fatura göstermesini istedi.
Gazeteci Ağırel: İşadamı Korkmaz 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’le yaptığı telefon görüşmesinde maaşa bağladığı 12 gazetecinin ismini verdiğini söyledi.
Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgan adli kontrolle serbest
Şişli’deki Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman, bir yıl tutuklu kalmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başkentte ‘aranan’ 1736 kişi yakalandı: 316 tutuklama
Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1736 kişi yakalandı.
Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişi, ‘psikolojik otopsi’ istedi
Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili tutuklanıp dava açılan Mehmet Kaplan’ın (20) bugünkü duruşmasında bilirkişi raporu hazırlayan isimlerden Prof. Dr. Hakan Kar, olayın ‘intihar mı, cinayet mi’ olduğunun belirlenmesi için psikolojik otopsi yapılmasını önerdi.
Asiltürk, Saadet yönetimini topa tuttu; partiden yanıt gecikmedi
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ‘millet ittifakı’nı destekleyen partinin ‘bulunduğu konumu’ eleştirirken, yeni bir teşkilat kurulması gerektiğini ifade etti. Parti tepki gösterdi.
Saadet’te Asiltürk’ün çıkışı tartışılıyor: Kamalak’a göre ‘sözlerinin karşılığı yok’
Erdoğan: Hamdolsun; Akşener: Yazıklar olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinin ardından ‘Ermeni soykırımı’ kararı için, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” demesi eleştirdi.
Selvi, Erdoğan’ın ‘soykırım’ sorulunca neden ‘Hamdolsun’ dediğini araştırmış
‘Diyanet’ soruşturmasında iddianame: Baro yöneticilerine iki yıl hapis istemi
Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Hacze giden avukata silahlı tehdit
İzmir’de haciz işlemi sırasında avukat Ege Ogeday Burduroğlu’nun başına silah dayayan şüpheli gözaltında.
İmamoğlu duyurdu: Metroya internet yolda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroda internet erişimi sağlanacağını duyurdu.
Pegasus’tan seferlerin aksamasına ilişkin açıklama
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarının İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
‘Çikita’ kolilerinden 1 ton kokain çıktı
Mersin Limanı’nda el konulan 1 ton kokain Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden çıkmış.
180 saniyede 130 bin liralık soygun
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir bilgisayar tamircisinin dükkanına giren dört kişi, üç dakikada 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.
Bursa’da 200 liralık banka soygunu
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.
Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan turiste 7 milyon dolar ödedi
Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb, ABD’nin New York kentinde tecavüze uğrayan bir turiste 7 milyon dolar (59,63 milyon lira) ödedi.
MacKenzie Scott yardım kuruluşlarına 2,7 milyar dolar bağışladı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi, ABD’li yazar MacKenzie Scott 286 yardım kuruluşuna 2,7 milyar dolar (23,03 milyar lira) bağışladı.
Ronaldo Coca-Cola şişelerini kenara itip su önerdi; şirketin değeri 4 milyar dolar eridi
Euro 2020’de, dün akşam ülkesi Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği F gurbu maçında iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’nın hisselerini düşürdü!
Torununun torununun çocuğunu gördü
İskoçya’da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall, torununun torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı, üç haftalık Nyla Ferguson ise en genç ferdi. Ülke basınına göre altı kuşağın bir arada olduğu tek aile onlar.
Annesini öldürüp ‘yiyen’ kişiye 15 yıl beş ay hapis
İspanya’da, annesini öldürüp cansız bedenini parçalara ayırıp yediği gerekçesiyle yargılanan kişi 15 yıl beş ay hapse mahkum edildi.