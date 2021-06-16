Hacze giden avukata silahlı tehdit

İzmir’de haciz işlemi sırasında avukatın başına silah dayayan şüpheli gözaltında.

Fotoğraflar: AA/DHA

Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, dün öğle saatlerinde müvekkilinin haciz işlemi için Bayraklı ilçesindeki Manas Bulvarı’nda bulunan spor salonuna gitti.

Avukat, ilk olarak salonun personeliyle görüştü. Personelin araması üzerine salona giden işletme sahibi H.H.A., avukatın başına silah dayadı. Yere yatırılan avukat tekmelendi. Tüm anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir başsavcılığı, H.A.A. hakkında soruşturma başlatıldığını, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.H.A., ifadesinde işyerinin kapısında çilingiri görünce sinirine hakim olamadığını, kendini kaybettiğini belirterek “Avukatın başına silah dayadığımı hatırlamıyorum” dedi.

Olay yerinde çilingire de saldırdığı öğrenilen H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeni Asır gazetesine konuşan avukat Burduroğlu, “Saldırgan haciz işlemiyle ilgisi olmamasına rağmen silahıyla bana saldırıp tehdit etti. Yere yatırıp işkence yaptı. Şikayetçi olduk, gereğini adalet ve hukuk yapacaktır” dedi.