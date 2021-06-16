Asiltürk, Saadet yönetimini topa tuttu; partiden yanıt gecikmedi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ‘millet ittifakı’nı destekleyen partinin ‘bulunduğu konumu’ eleştirirken, yeni bir teşkilat kurulması gerektiğini ifade etti. Parti tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ocak ayında Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Asiltürk, Necmettin Erbakan’dan sonra partide görev yapanların yalnızca iktidarı eleştirmekle yetindiğini, böyle olunca da ‘ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için’ Saadet’i destekleyenlerin azaldığını savundu.

Saadet Partisi yöneticisi, geçen seçimdeki işbirliği nedeniyle vekil çıkarılabilecek kadar oy aldıkları illerde vekil çıkaramadıklarını belirtirken, partinin öncelikli hedefinin toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olması gerektiğini kaydetti.

“İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir” diyen Asiltürk, gelecek kongrede Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacaklarını aktardı.

Saadet yöneticisi şöyle devam etti: “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin.”

Partiden yanıt geldi

Bu açıklama üzerine Saadet Partisi, parti sözcüsü Birol Aydın imzasıyla Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, yanlış politika ve tutumlara karşı hangi saiklerle hareket ettiklerinin milletin malumu olduğu, kamuoyu tarafından geniş kesimlerce takdir edildiği kaydedildi.