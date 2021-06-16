Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan turiste 7 milyon dolar ödedi

Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb, ABD’nin New York kentinde tecavüze uğrayan bir turiste 7 milyon dolar (59,63 milyon lira) ödedi.

Fotoğraf: Reuters

Basında yer alan haberlere göre Avustralyalı turist, 2015’te yılbaşı akşamı saldırıya uğramış.

Ayrıntılar şöyle:

29 yaşındaki kadın turist ve arkadaşları, Airbnb üzerinden kiraladığı evin anahtarını yakındaki bir dükkanın sahibinden aldı. Ancak Junior Lee adlı dükkan sahibi önceden anahtarın kopyasını yaptırıp eve girmiş ve banyoya saklanmıştı. Turist ve arkadaşları geceyarısından kısa bir süre sonra eve gitti. Lee, Avustralyalı kadına bıçak çekip tecavüz etti.

Şikayet üzerine Airbnb güvenlik ekibi yerel polis teşkilatıyla temas kurdu. Lee yakalandı. Turist bir otele yerleştirildi; Avustralya’daki annesi New York’a götürüldü. Psikolojik destek sağlandı.

Bloomberg, yaşananlardan iki yıl sonra Airbnb ve turistin anlaşmaya vardığını, turiste ödeme yapıldığını ancak ev sahibi veya şirkete dava açmayacağına dair şart koşulduğunu yazdı.

Airbnb sözcüsü Ben Breit, “Bu tür durumlarda biz anlaşma sağladıktan sonra mağdurlar istediği gibi yaşadığını anlatabilir. Bu konuda bir baskı uygulamıyoruz. Ödemeyi yaparken şart koşmuyoruz” dedi.

Dava süreci devam eden ve müebbet hapis istenen Lee mahkemede suçlamaları reddetti. Tutuklu yargılanıyor.

Şirket, bu vakaya rağmen anahtar teslimi konusundaki kurallarını gözden geçirmedi. Kiralanan evlerin sahiplerinden bir misafir ayrılıp yenisi gelmeden önce anahtar ya da şifre değişimi yapması talep edilmiyor. Ancak akıllı kilit gibi şeyler satın almak isteyen ev sahiplerine indirim uygulanıyor.