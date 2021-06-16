Beş hakimin karşı oyuyla: AYM’den İletişim Başkanlığı’na kişisel verilere erişim yetkisi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na tüm kamu kurum ve kuruluşlarından kişisel veri alabilme yetkisi tanıdı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

24 Temmuz 2018’de çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanlığı’na ‘bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi’ verilmişti.

İlgili maddedeki düzenleme şöyleydi: “Başkanlık, görevleriyle ilgili olarak ‘gerekli gördüğü bilgileri’ bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdür.”

CHP, düzenlemedeki ‘gerekli gördüğü bilgileri’ ibaresinin anayasaya aykırı olduğu, ‘temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyeceği’ gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.

Beşe karşı 10 oyla iptal talebine ret

ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre AYM beşe karşılık 10 oyla iptal talebini reddetti.

İletişim Başkanlığı’na verilen yetki anayasaya aykırı bulunmayarak yürütmenin yetkileri dahilinde ve görev için gerekli görüldü. “Nitekim istenebilecek bilgiler, başkanlığın görevleriyle ilgili olanlarla sınırlı tutulmuştur. Kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde değildir.“

AYM başkanı dahil beş üye muhalefet etti

Karara, AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkan vekili Hasan Tahsin Gökcan, üyeler Engin Yıldırım, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez muhalefet ederek karşı oy yazdı.

Zühtü Arslan, düzenlemenin ‘hem konu bakımından yetki yönünden hem de içerik yönünden anayasaya aykırı olduğunu’ kaydetti.

Anayasada düzenlenen temel haklar, kişi hakları ve siyasi hakların cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyeceğine işaret eden Arslan, bunların ‘yasak alan’ kapsamında bulunduğunu belirtti. İletişim Başkanlığı’nın talep edeceği verilerin kişisel bilgiler olduğunu vurgulayan Arslan, bu yetkinin ‘yasayla açık, sınırlı ve belirli şekilde’ düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.