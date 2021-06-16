Aile hekimlerinden ‘kaos’ uyarısı: Sağlık ocakları bulaş noktası haline gelebilir

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), aşılama sistemini eleştirerek aile sağlık merkezlerinde (ASM) kaosa yol açıldığını bildirdi. Yetersiz sayıda hemşireyle aşılamaya yetişmeye çalıştığını belirten İSTAHED, “Aşılama kaba güçle değil idari zekayla ve organizasyonla yapılmalı” dedi.

Daha önce Diken’e konuşan aile hekimleri, Covid-19 aşılarının kendileri için ek bir görev olduğunu, hatta bu ek görevden dolayı oluşan sarf malzeme giderleri konusunda da idareden destek alamadıklarını, eksikleri kendi çabalarıyla giderdiklerini söylemişti.

Salgında ikinci yılın ortasında geldiğimizi hatırlatan İSTAHED şöyle devam etti:

“Gecikmeli de olsa elimizde artık yeterince aşımızın olduğunu açılan aşı grupları sayesinde anlıyoruz. 35 milyon doz aşıyı uygulamış olmakla beraber toplamda 120-140 milyon doza ulaşmayı hedeflediğimiz gerçeğinden hareket edersek yaklaşık 100 milyon doz aşının daha uygulanmayı beklediğini bilerek aşılama stratejimizi gözden geçirmemiz şart.

Madem elimizde yeterince aşı var ve bu aşıları kısa sürede uygularsak bu trajediden kısa sürede kurtulacağımızı biliyoruz, o zaman aşılama konusunda sahanın yanında durmalı, aşılamayı destekleyecek uygulamalarla personeli de en azından eksiksiz bırakmamalı, teşvikte bulunmalı ve idari desteklerle sahanın bu konuya odaklanmasını sağlamak gerekli. Kısa ve net cümlelerle anlatmak gerekirse, aşılama kaba güçle değil idari zekayla ve organizasyonla yapılmalı.”

Bu şekilde ASM koşullarını bilmeden yaşamadan müdahale Covid-19 pandemi koşullarında kaostan başka bir şey getirmemekle birlikte ASM’leri bulaş noktası haline getirmek dışında hiç bir işe yaramayacaktır.”

İSTAHED, daha verimli bir aşılamanın yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na şu önerilerde bulundu: