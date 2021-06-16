Peker, şimdi de Cem Küçük’ü hedefine aldı: Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Paramount Hotel’de (Royal Palace) ücretsiz kaldığını öne sürerek fatura göstermesini istedi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.

Peker’in bazı gazeteci, hakim ve bürokratların söz konusu otelde ücretsiz kaldığını öne sürmesi gündem yaratmıştı.

Örgüt lideri, bugünkü Twitter paylaşımında, Cem Küçük’e “Çakma MİT’çi” derken, ‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uyguladığı taktiği Küçük’e de uygulayacağını’ dile getirdi.

Peker, şunları yazdı: “Çakma MİT’çi Cem Küçük, sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar. Cem Küçük, çakma MİT’çi; bana bir atar yapmıştın sonra tweeti silmiştin ya… Tweette şöyle diyordun: ‘Senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim.’ Çakma MİT’çi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım.”

1-Çakma MİT’çi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacam. Parça parça koparıp psikolojini bozacam. Önce seni delirtecem, sonra tedavi edecem. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 16, 2021

3-cem küçük, çakma MİT’çi; bana bir atar yapmıştın sonra tweeti silmiştin ya… Tweette şöyle diyordun: Senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim. Çakma MİT’çi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 16, 2021

5-Ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın, o benim en iyi hastamdı diyeceğim. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 16, 2021

Peker, dakikalar sonra yaptığı yeni paylaşımlarında ise Küçük’ten kendisini yalanlamasını istedi.

2-Çakma MİT’çi cem küçük; haber yapmak için ben kimseden para istemiyorum, para alıp günahsız insanları suçlamıyorum. Bunu yapanlar şerefsizdir, alçaktır, köpektir diye bir tweet atsana. Seni süslü sülü de kurtaramayacak çünkü onu da deli edeceğim. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 16, 2021

Paylaşımların ardından Küçük’ün adı Twitter gündeminin üst sıralarına çıkarken Türkiye yazarından henüz bir yanıt gelmedi.

Küçük paylaşımını silmişti

Peker 7 Haziran tarihli tweet’inde şunları yazmıştı: “Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok.”

Cem Küçük de Twitter’dan Peker’e anında yanıt vererek, “Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak göreceğiz” diye yazmış, ancak kısa süre sonra tweet’ini silmişti.