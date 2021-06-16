Annesini öldürüp ‘yiyen’ kişiye 15 yıl beş ay hapis

İspanya’da annesini öldürüp cansız bedenini parçalara ayırıp yediği gerekçesiyle yargılanan kişi 15 yıl beş ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: İspanyol Polisi

Polis, Şubat 2019’da, bir arkadaşının ihbarı üzerine 28 yaşındaki Alberto Sánchez’in 66 yaşındaki annesi María Soledad Gómez’in başkent Madrid’deki evine gitmiş, kadının cesedini parçalanmış halde, bir kısmını plastik poşetler içinde bulmuştu.

Tutuklanan Gómez’in annesini boğarak öldürüp cesedini parçalara ayırıp bir kısmını yediğini, bir kısmını da köpeğine yedirdiğini itiraf ettiği öne sürülmüştü. Ancak Gómez nisan ayındaki duruşmada böyle bir şey yaptığını hatırlamadığını söylemişti.

Savcı, mahkemede, Gómez’in annesini öldürdükten sonra parçalara ayırıp iki hafta süreyle bir kısmını pişirip yediğini, bir kısmını da köpeğine yedirdiği bilgisini tekrar paylaştı.

Mahkeme, bugünkü karar duruşmasında annesini öldürdüğü dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını, ne yaptığını anımsamadığını öne süren Gómez’i inandırıcı bulmadı. Sanığa cinayetten 15 yıl, cesedi saklamaktan beş ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca, Gómez’in erkek kardeşine 60 bin avro (621 bin 560 lira) tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Ülke basını, annesine şiddet uygulayan Gómez’in cinayeti işlediği sırada uzaklaştırma kararı bulunduğunu ve bunu ihlal ettiğini yazmıştı.