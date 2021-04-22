Annesini öldürüp yedi mi yemedi mi hatırlamıyor

İspanya’da, iki yıl önce tutuklanan Alberto Sánchez Gómez, annesini öldürüp cesedini parçalara bölüp yediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: İspanyol Polisi

Gómez, Şubat 2019’da, annesi María Soledad Gómez’in bir arkadaşının ondan haber alamadığı için kaygılanıp polise ihbarı sonucunda tutuklanmıştı. 66 yaşındaki kadının başkent Madrid’deki evine giden polis, ceset parçalarıyla karşılaşmıştı.

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Dünkü duruşmada, savcı, Gómez’in annesinin cansız bedenini parçalara böldüğünü, polisin daireye girdiğinde ‘korkunç bir tablo’yla karşılaştığını söyledi.

El Mundo gazetesi, polisler incelemesine atıfta bulunarak bazı ceset parçalarının pişirilerek Gómez tarafından yendiğini, bir kısmının ise torbalarda saklandığını yazdı.

2019’da 26 yaşında olan Gómez’in ifadesinde annesini boğarak öldürüp cesedini parçalara ayırdığını ve bir kısmını kendisinin yediğini, bir kısmını köpeğine yedirdiğini itiraf ettiğine dair haberler yayınlanmıştı. Ancak Gómez dünkü duruşmada böyle bir şey yaptığını hatırlamadığını söyledi.

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Yerel basındaki haberlere göre Gómez’e tutuklanmasından önceki dönemde kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu; uyuşturucu kullandığı öne sürülmüştü. Annesine şiddet uyguladığı için poliste kaydının bulunan Gómez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, cinayetin işlendiği gün bu kararı ihlal ettiği belirtilmişti.

Dava sürüyor.