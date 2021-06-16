Başkentte ‘aranan’ 1736 kişi yakalandı: 316 tutuklama

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1736 kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre 27 Mayıs-10 Haziran’da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde, sokak ve umuma açık yerlerde şüpheli görülen 548 bin 220 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1736 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 316’sı tutuklandı.

14 çalıntı araç

Kontrol edilen 318 bin 224 otomobilden 14’ünün çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 70 motosiklet ve 32 modifiyeli araç için Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık, 4 bin 936 kişiye de Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda 720 bandrolsüz sigara, 32 kurusıkı tabanca, 54 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 542 fişek, 32 belgesiz av tüfeği ile 47 kesici ve delici alet bulundu.