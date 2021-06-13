Cinayet, gasp, tecavüz… Tek bir günde 1000’den fazla ‘aranan’ yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın dünkü ‘aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması’nda 1964 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Bakanlığın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde eş zamanlı denetim yaptı. 11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personelin görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2 bin 962 adreste arama yapıldı.

İki yıla kadar hapis cezasıyla aranan 480, beş yıla kadar hapis cezasıyla aranan 243, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 84, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 37, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10 kişi olmak üzere; 854’ü hükümlü 1110’u hakkında yakalama emri olan toplam 1964 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında ‘adam öldürme’ suçundan 16, ‘hırsızlık’ suçundan 245, ‘yaralama’ suçundan 213, ‘cinsel suçlar’dan 29, ‘yağma’ suçundan 37, ‘dolandırıcılık’ suçundan 52, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 71, ‘FETÖ’ üyeliğinden dört kişi yer alırken, üçü çocuk 10 kayıp kişi bulundu.

Ayrıca 809 göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca idari yaptırım uygulandı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.