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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da sırasını beklemeden aşı olan belediye başkanı görevden alındı

Almanya’da Halle kentinin belediye başkanı Bernd Wiegand sırasını beklemeden Covid-19 aşısı olduğu için geçici olarak görevinden alındı.

DW Türkçe’nin haberine göre sırası gelmediği halde 17 Ocak’ta aşı olan Wiegand hakkında şubat ayında soruşturma başlatıldı. Geçici görevden almanınsa 7 Haziran itibariyle başladığı belirtildi.


Bu süre zarfında maaşının yarısını alacağı ve belediye binasına girmesinin yasak olduğu duyurulan Wiegand’ın geçici olarak görevden alınma gerekçesine, ‘suçlamanın ağır olması’ ve ‘soruşturmanın salahiyeti’ gösterildi. Sadece belediye başkanının değil belediye idari yönetiminden başka üyelerin de sıralarını beklemeden aşı olduğu belirtildi.

Wiegand kalan aşıların ziyan olmaması için erken aşı olduğunu ifade etmişti.

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