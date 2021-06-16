Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgan adli kontrolle serbest

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman, bir yıl tutuklu kalmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın avukatı müştekinin müvekkiline hakaret ettiğini, sanığın ağır tahrik altında hareket ettiğini, eylemin yaralamaya yönelik değil korkutma amaçlı olduğunu savunup tahliye istedi.

Mevcut delil durumu ve tutuklukta geçirilen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanığı ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada bir gün karakolda imza vermek’ şartıyla serbest bıraktı.



Danışman’ın kasten yaralama suçundan daha önce beş kaydı daha bulunuyor.

15 yıla kadar hapis isteniyor

İddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler’in iki meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada Emrah Danışman’la laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman’ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler’in boğazını kestiği anlatılıyor.



İddianamede sanık Danışman hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dokuz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.