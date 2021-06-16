Diken

Yaramazlara biraz batar!

180 saniyede 130 bin liralık soygun

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir bilgisayar tamircisinin dükkanına giren dört kişi, üç dakikada 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak’ta faaliyet gösteren bilgisayar tamircisine giden maskeli kişiler, kepenkleri kırarak girdiği işyerinden bilgisayar malzemelerini araca yüklemeye başladı.


Soyguncular alarm çalması üzerine camlara çıkan çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyip ‘yüklemeyi’ tamamladı ve hızla uzaklaştı. İçeri girip çıkmaları sadece üç dakika sürdü.

Dört kişinin dükkana giriş çıkışı civarda oturan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yakalamak için çalışma başlattı.

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