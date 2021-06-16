‘Diyanet’ soruşturmasında iddianame: Baro yöneticilerine iki yıl hapis istemi

Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinin eleştirildiği bir açıklama nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Baro, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ konulu cuma hutbesindeki sözlerini eleştiren bir açıklama yayınlamıştı. Bunun üzerine baro yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Baro yöneticileri, soruşturma kapsamında ortak bir savunma metni hazırlayarak suçlamayı kabul etmemiş, ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığını ve suçlamanın yersiz olduğunu kaydetmişti.

Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirse Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve 11 yönetim kurulu üyesi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Diyanet İşleri başkanı olarak, kurul halinde çalışan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suçun ‘zincirleme’ işlendiğinin kabul edilmesi de istendi. İddianamede Prof. Dr. Ali Erbaş müşteki olarak yer aldı.

Hutbeye tepki

Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın bu söylemine tepki göstermiş, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.”