Barodan ‘Diyanet soruşturması’nda ortak savunma: İfade özgürlüğünü kullandık

Ankara Barosu yöneticileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ifade verdi.

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Baro, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ konulu cuma hutbesindeki sözlerini eleştiren bir açıklama yayınlamıştı. Bunun üzerine baro yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

DHA’nın haberine göre baro yöneticileri, soruşturma kapsamında ortak bir savunma metni hazırlayarak imzaladı. Bu metin, soruşturmayı yürüten Ankara başsavcılığına gönderildi.

Savunmada, suçlamayı kabul etmediklerini belirten yöneticiler, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını, basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı ve suçlamanın yersiz olduğunu kaydetti.

Hutbeye tepki

Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın bu söylemine tepki göstermiş, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişlerdi: “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.”