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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

Fotoğraf: AA

İsrail uçakları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde bir mevziyi de bombaladı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Ateşkesin ardından ilk saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze’den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu 21 Mayıs’taki ateşkesten bu yana Gazze’ye ilk kez saldırı düzenledi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs’ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs’ta sona ermişti. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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