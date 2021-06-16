Konut fiyatlarındaki artış yine rekor kırdı

Türkiye’deki konut fiyatlarının değişimini gösteren ‘Konut Fiyat Endeksi (KFE)’, nisanda yüzde 32,4 arttı. Bu aynı zamanda henüz bir ay önce kırılan rekorun da tazelenmesi anlamını taşıyor.

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Merkez Bankası’nın hazırladığı Konut Fiyat Endeksi’nde nisan ayında bir önceki aya göre artış yüzde 2. Geçen yılın aynı dönemine göre ise bu oran aynı zamanda bir rekor olan yüzde 32,4’ü buldu.

Yeni konutlar için fiyat artışı 35,6 olarak kaydedilirken, ikinci el konutlar için ise yüzde 31,6 olarak çıktı.

Rapora göre, konut fiyatlarının en çok değiştiği illerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul’da konut fiyatlarında yaşanan artış geçen yıla göre yüzde 28,6. Bu oran İzmir’de yüzde 34,3; Ankara’da ise yüzde 29,8.

Endeks, mart ayında da yüzde 32 artarak 2011 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye’de konut fiyatlarındaki aşırı yükselme son olarak konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın raporlarına da yansımış, raporda Türkiye’nin konut fiyat artışında dünyada ilk sırada olduğu vurgulanmıştı.