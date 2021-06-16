Fitch Türkiye’nin büyüme beklentisini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, martta yüzde 6,7 olarak açıkladığı 2021 yılı Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

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Kurumdan yapılan açıklamada, “2021’in kalanı için sarkma riski yüksek olsa da mart ayında açıkladığımız yüzde 6,7 büyüme tahmini yüzde 6,3 olarak güncelliyoruz” dendi. Fitch’in 2022 büyüme beklentisi 3,7, 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 4,5.

Enflasyon beklentisi

Mayıs ayında enflasyonist baskının biraz daha azaldığını belirten kurum, pozitif baz etkisiyle birlikte 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15,5 olmasını beklediğini kaydetti.

Mart ayında açıklanan raporda Türkiye için 2021 enflasyon beklentisi yüzde 11,5 seviyesindeydi. 2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12’ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 9,3’e düşmesini bekliyor.

Faiz ve dolar beklentisi

Fitch, 2021 sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken 2023 yılında bu oranı yüzde 11,5 olarak öngörüyor.



“Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz” görüşündeki kuruma göre dolar/TL, 2021 yılını 8,90 civarında bitirecek.