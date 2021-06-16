Saadet’te Asiltürk’ün çıkışı tartışılıyor: Kamalak’a göre ‘sözlerinin karşılığı yok’

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mustafa Kamalak, kurul başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün partiye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Asiltürk, dün partiye yönelik peş peşe eleştirilerini sıralamıştı. Asiltürk, kongreye gidilmesini isterken, kendisinin de bir liste hazırlayacağını dile getirmişti. Saadet Partisi ise kamuoyunun kendilerini takdir ettiğini belirterek Asiltürk’e yanıt vermişti.

‘Parti içi mesele’

Gün içinde Asiltürk’e ilk yanıt, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.

Karamollaoğlu, Asiltürk’le görüşeceğini, açıklamalarının onu bağladığını belirterek “Parti içi meseleleri kamuoyuyla paylaşmak ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil, diye düşünüyorum” dedi.

‘Teşkilatta karşılığı yok’

BBC Türkçe’ye konuşan YİK üyesi ve eski genel başkan Mustafa Kamalak, açıklamaları partiyi bağlayacak tek kişinin genel başkan olduğunu belirtti.

Kamalak şunları söyledi: “Öbür taraftan Oğuzhan beyin açıklamasının hukuki bir değeri olmadığı gibi, kanaatimce teşkilat nezdinde de bir karşılığı yoktur. Oğuzhan beyin Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiyi olağanüstü kongreye götürme yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu’na göre her partinin bir tek genel başkanı olur. Genel başkan da bellidir. Tek söz söyleme yetkisi olan da Temel beydir.”