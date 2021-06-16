İskoçya’da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall, torununun torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı, üç haftalık Nyla Ferguson ise en genç ferdi. Ülke basınına göre İskoçya’da altı kuşağın bir arada olduğu tek aile onlar.

Toni-Leigh, Chyrel, Mary, kucağında Nyla, Rose ve Carrie. Fotoğraf: BBC

Başkent Edinburgh’da yaşayan sekiz çocuk annesi emekli kadının kucağına aldığı ‘torunlar’ın toplam sayısı 90.

Ailedeki kadınların çoğu 18 yaşında veya daha erken doğum yaptı; hepsi Edinburgh ve yakınlarında yaşıyor. Kalabalık oldukları için toplanmak istediklerinde büyük alan bulmaları gerekiyor.

Mary Marshall’ın en büyük kızı 68 yaşındaki Rose Thorburn’ün dört çocuğu var. Onlardan biri, 50 yaşındaki Chyrel Borthwick’in ise üç. Borthwick’in kızı yani Marshall’ın torununun çocuğu Carrie Dow (35) dört çocuk annesi. Carrie Dow’un 17 yaşındaki kızı, başka deyişle Marshall’ın torununun torunu Toni-Leigh ise ailenin en küçük ferdi Nyla’nın annesi.

25 Mayıs’ta, Nyla Ferguson’ın doğmasıyla İskoçya’nın tek ‘büyük büyük büyük annesi’ olan Mary Marshall, torunların hepsine doğum günü hediyesi alamamaktan veya ailenin her ferdine Noel kartı yollayamamaktan ‘dertli’: “Öyle yapsam yılın yarısı o işlerle geçer.”

Böyle kalabalık bir aileye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Marshall, “Toni-Leigh hamile kaldığında aile olarak rekora imza atacağımızı düşündük. Çok güzel bir duygu. Nyla doğduğu gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi” dedi.

Rose Thorburn ise aile buluşmalarının çok gürültülü geçtiğini söyledi: “Buluştuğumuzda çok eğleniyoruz. İskoçya’nın en kalabalık ailelerindeniz. Hepimiz birbirimize 10-15 dakika mesafede yaşıyoruz.”

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre en çok kuşağın bir arada yaşadığı aile, yedi kuşağın birbirini tanıdığı bir aile.