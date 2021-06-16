Pegasus’tan seferlerin aksamasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarının İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: flypgs.com

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Değerli misafirlerimiz,16.06.2021’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarımız İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen iç hat uçuşlarındaki misafirlerimiz için Sabiha Gökçen Havalimanı’na kara transferi sağlanmakta veya hava koşullarına bağlı olarak uçaklarımız tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirilmek üzere bekletilmektedir. Yönlendirilen seferlerde bulunan ve Sabiha Gökçen bağlantısı bulunan transfer misafirlerimizin ise rezervasyon değişiklikleri yapılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak Sabiha Gökçen kalkış ve varışlı seferlerde gecikmeler öngörülmektedir.”

